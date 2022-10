Le bonheur est dans le jeu à l'OL, Laurent Blanc est satisfait

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a enfin décroché son premier succès avec Laurent Blanc sur la pelouse de Montpellier (2-1). Un succès arraché à la 90e minute après une prestation collective plutôt convaincante. Laurent Blanc estime que les joueurs ont déjà adhéré à sa philosophie.

L'OL est sur le chemin de la rédemption. Après six matchs sans succès dont cinq défaites, les Lyonnais l'ont emporté à Montpellier 2-1 ce samedi. Un premier succès à l'extérieur en Ligue 1 qui soulage un groupe encore fragile après les difficultés du début de saison. Cela s'est vu dans le scénario du match. L'OL a bien failli laisser échapper un succès qui lui tendait les bras, surtout au vu des très nombreuses occasions provoquées par les coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Finalement, le capitaine a offert le succès aux siens d'un but tardif venant récompenser les efforts de toute une équipe.

Le plaisir est là, il ne manque plus qu'un peu de physique

Au-delà des joueurs, ce but est venu primer la réflexion tactique de Laurent Blanc. Les supporters lyonnais ont pu voir leur formation réaliser un match globalement plein avec une vraie identité de jeu. En seulement deux semaines, c'est une vraie prouesse de la part de Laurent Blanc. Le technicien le reconnaît, son équipe a bien compris le message qu'il voulait faire passer. Reste maintenant à améliorer la condition physique pour voir plus haut...

« Je pense que la première mi-temps a été une bonne facture. Montpellier n'a rien fait, on les a privés de ballon. Ils préfèrent l'avoir que de défendre. On voulait faire la même chose après la pause, mais ils sont revenus avec plus d'agressivité. On a une balle de 2-0 qui nous aurait permis de conforter l'avance. Quand on propose du jeu, les joueurs sont heureux. C'est exigeant, donc il faut en être capable. Je ne relance personne, je les remets juste sur un terrain de football. On est sur le bon chemin, il y a du travail à faire. Il y a un potentiel intéressant, le discours tenu leur plaît », a t-il réagi en conférence de presse d'après match à la Mosson. Un bon début mais il en faudra encore plus au vu du calendrier difficile qui attend les Gones. LOSC, OM puis Nice au menu d'un Laurent Blanc déjà souverain dans le Rhône.