Le Barça veut aider Samuel Umtiti à signer à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En janvier dernier, et à la surprise générale, Samuel Umtiti a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026. Mais le club catalan pousse le défenseur français vers la sortie, et surtout vers l'Olympique Lyonnais.

Six ans après avoir quitté pour l'OL, moyennant 25 millions d'euros, Samuel Umtiti va-t-il refaire le chemin en sens inverse lors du prochain mercato ? A cette question, le quotidien sportif barcelonais Sports répond de manière positive, affirmant que le défenseur français de 28 ans n'avait jamais été proche de retrouver Lyon. Car il n’y a évidemment pas eu de malentendu entre le joueur et Joan Laporta, si le Barça a fait signer une prolongation de contrat c’est en échange d’une baisse immédiate de salaire, ce qui va permettre de trouver plus facilement un club susceptible à celui qui s’est sacrifié physiquement pour jouer, et gagner, le Mondial 2018 avec l’équipe de France. Depuis, le Roc connaît des soucis récurrents, dont le dernier est une fracture du cinquième métatarse qui l’éloigner des terrains depuis plusieurs semaines.

Umtiti à Lyon, le Barça fait tout pour y parvenir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

Et pour Lluis Miguelsanz, journaliste de Sport, c’est une évidence, tout est en place pour que Samuel Umtiti soit transféré à l’Olympique Lyonnais lors du prochain marché des transferts, le salaire du défenseur forme à Tola Vologe n’étant plus un problème. « Le rêve d' Umtiti a toujours été de réussir au Barça, mais il est déjà clair qu'il n'aura plus de place ici. L'été dernier, il a rejeté une offre de la Turquie à la dernière minute (...) Ce que toutes les parties veulent, c'est qu'Umtiti soit heureux de jouer à nouveau et à Lyon, ça pourrait être le cas, même si d’autres clubs français pourraient également lui ouvrir la porte », précise le journaliste. Il y a quelques semaines, interrogé sur le retour éventuel de plusieurs anciens joueurs formés à Lyon, Jean-Michel Aulas avait évoqué les noms de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Et si finalement c'est Samuel Umtiti qui était réellement le plus proche d'un come-back à un poste où l'Olympique Lyonnais a besoin d'un renfort d'expérience.