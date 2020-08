LdC : PSG-OL en finale ? Lyon devra gagner pour être européen

Dans : OL.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la finale de la Ligue des champions 2020 peut opposer deux clubs français. Mais pour Lyon, il faudra gagner pour être européen.

Depuis la défaite de l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue, les choses sont claires, pour avoir un ticket européen lors de la saison 2020-2021 le club de Jean-Michel Aulas doit impérativement gagner la Ligue des champions. Mais lorsque l’on disait cela, bien peu étaient ceux qui croyaient que l’OL pourrait aller loin dans le Final 8 et encore moins que l’équipe de Rudi Garcia pourrait éventuellement affronter le Paris Saint-Germain en finale dans une semaine à Lisbonne. Mais les deux clubs français sont dans le dernier carré de cette Ligue des champions, et l’idée d’une finale franco-française n’est plus du tout à négliger, même si le Bayern Munich sera un rude adversaire pour Lyon.

Cependant, même si la finale de la Ligue des champions est un remake de celle de la Coupe de la Ligue, rien ne change pour l’Olympique Lyonnais. En effet, le Paris Saint-Germain a beau être qualifié pour la prochaine C1 grâce à son titre de champion de France, le finaliste n’aura pas un autre ticket, lequel sera attribué aux Pays-Bas comme le veut le règlement de l’UEFA. Et ce sera donc l’Ajax Amsterdam qui aura tout à gagner d’une finale franco-française ou même d’une finale PSG-Bayern. Pour le club de Jean-Michel Aulas, il n’y a donc réellement qu’une seule solution pour disputer une Coupe d’Europe, aller au bout de son incroyable parcours dans le Final 8.