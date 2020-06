LdC : Juventus-OL finalement au Portugal ?

Dans : OL.

L'OL ne sait pas encore où se jouera le 8e de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus. Mais ce samedi les choses se décantent.

Décidément, le match retour des 8es de finale de Ligue des champions entre l’OL et la Juventus pose bien des soucis à l’UEFA. Alors que les choses paraissaient évoluer dans le bon sens sur le plan sanitaire, et que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers envisageaient de jouer cette rencontre décisive à l’Allianz Stadium de Turin, avec même la possibilité d’accueillir quelques supporters, tout s’inverse ce samedi. L’UEFA constate en effet que le coronavirus circule toujours en Europe, et notamment en Italie, et qu’il serait plus raisonnable de regrouper la totalité des rencontres de la Ligue des champions au Portugal, même si ce pays n’est pas épargné. Le quotidien sportif O Jogo cite des sources proches de l’instance européenne et affirme que l’UEFA penche de plus en plus vers ce choix de centraliser dans le même pays la fin de la C1, ce qui permettrait de sécuriser au maximum la fin de la compétition.

Autrement dit, Juventus-OL se jouera au Portugal le 7 ou le 8 août prochain, le club qualifié n’ayant ensuite pas à se déplacer pour disputer son quart de finale. Ce choix sera officialisé avant le 10 juillet date à laquelle sera réalisé le tirage au sort de quarts de finale de la Ligue des champions. La semaine passée, le président de l’UEFA avait indiqué qu’il souhaitait attendre le dernier moment pour faire des choix, la situation évoluant très rapidement sur le front de l’épidémie. Mais forcément, une telle organisation prend du temps et du côté de l'UEFA on semble avoir décidé de ne plus trop jouer avec le feu.