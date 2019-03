Ldc : Des supporters de Lyon agressés à Barcelone

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Plus de 5.000 supporters de l'Olympique Lyonnais sont présents ce mercredi à Barcelone afin d'assister au match de leur équipe contre le Barça au Camp Nou dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Et selon des médias espagnols, cinq fans de l'OL auraient été violemment agressés dans le centre de la capitale catalane. La Cadena Ser affirme que cinq supporters de l'Olympique Lyonnais ont été blessés, dont l'un plus sérieusement à la tête, ce qui lui vaut un séjour dans un hôpital local. Quatre autres ont, eux, été gazés, et ont rapidement retrouvé leurs esprits. Les forces de l'ordre barcelonaises se sont déployés afin de calmer les choses et d'essayer d'identifier rapidement les agresseurs.

Selon le Mundo Deportivo, média proche du FC Barcelone, des Ultras de l'Olympique Lyonnais, qui sont présentés comme des hooligans, auraient également provoqué des incidents moins sérieux dans différents endroits de la ville.