Laurent Blanc s’attaque aux faux supporters de l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la victoire contre l’AS Monaco (3-1) vendredi, lors de la 36e journée de Ligue 1, Laurent Blanc s’en est pris aux supporters de l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur des Gones n’a pas aimé l’hostilité affichée dès l’entame de match difficile pour son équipe.

Moins protagoniste que Rayan Cherki vendredi soir, le public du Groupama Stadium n’est pas non plus passé inaperçu. Pendant le match remporté face à l’AS Monaco, les supporters de l’Olympique Lyonnais avaient des messages à transmettre. Dont celui adressé à Karl Toko Ekambi, toujours indésirable pendant son prêt au Stade Rennais. « Karl Toko, pense au mercato. On ne veut pas te revoir avec notre maillot », pouvait-on lire sur une banderole. Le message était évidemment plus chaleureux pour Jean-Michel Aulas qui a eu droit à un bel hommage.

Très touché par vos chants au Groupama stadium ! Merci ♥️💙

Mon histoire est la vôtre. — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 20, 2023

Ce clin d’œil a d’ailleurs été salué par Laurent Blanc, beaucoup moins fan de la réponse du public suite à l’entame de match. Les supporters ont en effet secoué leurs idoles après le penalty très vite concédé. Une réaction indigne de vrais supporters selon l’entraîneur rhodanien. « Le public a scandé au bout de 10 secondes : "mouillez le maillot", a regretté Laurent Blanc au micro de Prime Video. Moi je veux bien, mais sincèrement, bon... »

Blanc ne ménage pas les supporters

« Les supporters, c'est un autre problème, ils sont là pour soutenir l'équipe. Mais soutenir l'équipe, c'est quand on en a besoin, a rappelé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Soutenir l'équipe quand on mène 3-1, ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas fantastique. Donc bon… On a fait abstraction de ça. Je suis concentré sur mes joueurs. J’espère qu’on refera ce genre de match. Les supporters doivent prendre du plaisir à voir leur équipe jouer. » Loin de faire l’unanimité chez les fidèles de l’Olympique Lyonnais, le Cévenol n’est pas du genre à tenter de les amadouer.