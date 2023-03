Lacazette indispensable, c’est le Mbappé de l’OL !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Absent durant plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, Alexandre Lacazette a brillé pour son retour avec l’OL.

Sur le banc face à Lille au coup d’envoi, le général Alexandre Lacazette est entré en jeu en seconde période et a sauvé l’Olympique Lyonnais comme il en a si souvent l’habitude. Alors que les Gones perdaient 3-1, le capitaine rhodanien a inscrit un magnifique doublé dans les dix dernières minutes du match au stade Pierre-Mauroy. Un doublé qui porte à 16 le nombre de buts inscrits par Alexandre Lacazette cette saison, une véritable prouesse au vu des mauvais résultats de l’Olympique Lyonnais. A l’instar de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, l’ex-attaquant d’Arsenal est totalement indispensable à l’OL. Ces deux dépendances sont comparables selon Nicolas Puydebois, lequel a donné son avis sur Alexandre Lacazette au micro d’Olympique & Lyonnais.

Lacazette-Mbappé, même combat à l'OL et au PSG

« Dans des équipes comme Reims, Lorient ou Nice qui sont devant l’OL, c’est le collectif le plus important et pas les individualités. A Lyon, il a une Lacazette-dépendance et c’est la marque que l’OL est une somme d’individualités où dès qu’il manque le meilleur joueur, l’équipe devient plus que quelconque. C’est là où il faut reformer un collectif, un groupe. Lacazette à l’OL c’est comme Mbappé au PSG ? Comparaison n’est pas raison mais oui, pourquoi pas. On parle souvent de profondeur de banc, c’est aussi les remplaçants qui doivent parfois prendre le relai de certaines individualités et à l’OL, ce n’est clairement pas le cas » a analysé l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, pour qui le club rhodanien et le PSG sont dans des situations similaires avec un jeu collectif très peu huilé où les exploits d’Alexandre Lacazette et Kylian Mbappé sont finalement la seule solution pour obtenir des résultats en Ligue 1. Lyon peut donc se féliciter d’avoir un joueur de cette dimension, mais peut également s’inquiéter d’être aussi dépendant de son buteur.