Lacazette et Tolisso à l’OL, Aulas pris à partie !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dès l’ouverture du mercato, Jean-Michel Aulas a réussi un très gros coup en faisant revenir Alexandre Lacazette. Un renfort qui pourrait en appeler d'autres et qui interpelle.

Libre de tout contrat après cinq ans passés à Arsenal, Alexandre Lacazette est de retour à l’Olympique Lyonnais. Un coup ronflant de la part de Jean-Michel Aulas, qui vise désormais Corentin Tolisso. L’objectif est de faire revenir les meilleurs joueurs formés à l’OL, une perspective qui plait énormément à la majorité des supporters. Chez les consultants en revanche, la politique menée par Jean-Michel Aulas ne fait pas un carton. Sur le site Olympique & Lyonnais, Nicolas Puydebois a critiqué le manque d’imagination des dirigeants rhodaniens. Si l’ancien gardien de but de l’OL estime que Lacazette et Tolisso ont les qualités pour redevenir décisifs à Lyon, il estime que leurs retours mettent en lumière les manques de la direction et de la cellule de recrutement de l’OL.

Lacazette met en lumière les limites de l'OL au mercato

« Pour moi c’est un manque de travail de faire revenir Lacazette, Tolisso. Ça veut dire qu’on ne travaille pas assez, ce ne doit pas être des choix par défaut. On va à la facilité. Je ne dis pas qu’ils ne seront pas décisifs à l’OL et que c’est une mauvaise idée mais on pourrait faire différemment. Après, on ne peut pas refuser ce genre de joueurs qui sont champions du monde, avec de l’expérience mais je ne sais pas si c’est une bonne pioche de faire du neuf avec du vieux. Tu fais revenir Lacazette, tu fais revenir Tolisso, après Umtiti ? J’émets un petit bémol sur cette stratégie. Il ne faut pas non plus s’enfermer dans ces choix très consanguins, à ne faire revenir que des Lyonnais » a lancé Nicolas Puydebois, qui ne crache pas sur les retours de Lacazette et potentiellement de Tolisso mais qui émet quelques réserves. Une analyse qui ne manquera pas de faire réagir dans la capitale des Gaules, où l’annonce du retour de Lacazette a globalement fait l’unanimité.