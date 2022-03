Lacazette et Lyon, un souci bloque tout

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alexandre Lacazette est une priorité de l’OL dans l’optique du mercato, mais Jean-Michel Aulas aura fort à faire pour recruter le buteur d’Arsenal.

Jean-Michel Aulas ne s’en est pas caché il y a quelques semaines à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Tanguy Ndombele : l’objectif de l’OL est de faire revenir plusieurs anciens de la maison. Les noms de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette ont notamment été cités dans la mesure où les joueurs du Bayern Munich et d'Arsenal arrivent en fin de contrat en juin prochain avec leurs clubs respectifs. En attaque, l’Olympique Lyonnais frapperait un énorme coup en faisant revenir Alexandre Lacazette, capitaine d’Arsenal depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang et qui totalise 71 buts chez les Gunners. Dans ses colonnes, le journal L’Equipe a d’ailleurs confirmé que Lacazette était bien une priorité de l’OL, très attentif à sa situation.

Arsenal veut prolonger Lacazette, pisté en Italie

Le club présidé par Jean-Michel Aulas aura en revanche très fort à faire pour parvenir à convaincre Alexandre Lacazette de revenir au bercail. Et pour cause, le quotidien national dévoile qu’Arsenal a bien l’intention de prolonger le contrat de son attaquant. En revanche, hors de question pour les Londoniens de faire n’importe quoi et de prolonger un bail de quatre ou cinq ans à son attaquant de 30 ans. En effet, L’Equipe dévoile que le club dont Mikel Arteta est l’entraîneur souhaite offrir un contrat court d’un an plus une autre année en option comme il souhaite désormais le faire avec tous ses trentenaires. Reste maintenant à voir si Alexandre Lacazette et son entourage seront réceptifs à cette idée, ou s’ils préfèreront assurer l’avenir du joueur avec un contrat longue durée à Lyon… ou ailleurs. Hormis l’OL et Arsenal, des clubs italiens surveillent la situation d’Alexandre Lacazette, dont les bonnes performances cette saison n’ont échappé à personne. Ce qui complique forcément la mission lyonnaise.