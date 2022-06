Lacazette et l'OL, une histoire d'amour jusqu'en 2025 !

C'était dans les tuyaux depuis une semaine, c'est désormais une réalité : Alexandre Lacazette est de retour à l'Olympique Lyonnais. Tout s'est conclu ce mercredi pour l'attaquant qui s'engage pour trois années.

Pour Alexandre Lacazette, les prochaines années rimeront avec Olympique Lyonnais. Une semaine après que l'information de son retour à l'OL ait fuité dans le journal l'Equipe, la conclusion a eu lieu ce mercredi dans le Rhône. En effet, comme l'annonce l'Equipe, Lacazette a passé sa visite médicale avec succès dans la journée avant de s'engager officiellement à l'OL. L'attaquant, encore récemment à Arsenal, a signé un contrat de trois années avec les Gones avec qui il est lié jusqu'en juin 2025.

Alexandre Lacazette is now set to sign the contract with OL on a free move after medical tests completed. Official statement expected soon. 🇫🇷🤝 #OL