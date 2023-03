Lacazette est trop fort, l'OL prend une décision forte

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

De retour à l'OL depuis l'été dernier, Alexandre Lacazette réalise une excellente saison avec son club formateur. À tel point que l'ancien Gunners est devenu indispensable et que la direction lyonnaise souhaite sécuriser son homme providentiel.

Après 5 saisons mitigées à Arsenal, Alexandre Lacazette est revenu là où tout a commencé pour lui. À Lyon, sa ville natale. Si l'OL réalise une saison très compliquée, Alexandre Lacazette assure lui. L'attaquant de 31 ans a délivré 5 passes décisives et a surtout inscrit 21 buts cette saison dont 17 en Ligue 1. Troisième meilleur buteur du championnat derrière Jonathan David et Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette prouve que malgré les années passées, il reste l'un des meilleurs joueurs de l'hexagone. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Alexandre Lacazette pourrait très bien taper dans l'œil de plusieurs clubs. Sa cote est remontée grâce à sa belle saison. L'OL qui vient d'être racheté par John Textor souhaite redorer son blason sur la scène nationale et faire son grand retour en Ligue des Champions. Pour y parvenir, les Lyonnais savent qu'ils ont besoin du général Lacazette.

L'OL ne peut plus se passer de Lacazette

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, spécialisé dans le mercato, l'OL souhaite prolonger le contrat de son capitaine jusqu'en juin 2027. Une décision qui semble logique tant Alexandre Lacazette s'est imposé comme indispensable au sein de la formation lyonnaise. Deuxième meilleur buteur du club avec 150 réalisations, Lacazette a le record de Fleury Di Nallo en ligne de mire. L'attaquant français avait inscrit 222 buts sous les couleurs de l'OL entre 1960 et 1974. En prolongeant son contrat à Lyon, Lacazette aura l'opportunité de battre le record et d'entrer définitivement dans la légende de son club de cœur. Cantonné à une dixième place, à 10 journées de la fin du championnat, l'OL mise tout sur la Coupe de France pour retourner en Europe. En demi-finale contre Nantes le 5 avril, les supporters lyonnais vont espérer un nouvel exploit de Lacazette.