Lacazette en Arabie Saoudite, c'est signé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Libre de tout contrat, Alexandre Lacazette vient de s'engager avec le club saoudien du Neom SC où le buteur français va retrouver un ancien coéquipier de l'Olympique Lyonnais.

L'épopée lyonnaise d'Alexandre Lacazette est définitivement terminée. Trois ans après son retour en provenance d'Arsenal, l'attaquant de 34 ans quitte son club formateur à la fin de son contrat et s'est engagé ce lundi matin avec le Neom SC, qui monte cette saison en Saudi Pro League. Selon Samir Djabali, Alexandre Lacazette vient de parapher son nouveau contrat, à priori de deux ans, et sur place, le buteur lyonnais retrouvera Said Benrahma, qui avait fait un rapide passage dans la capitale des Gaules avant lui aussi de filer en Arabie Saoudite. Pour en revenir à Alexandre Lacazette, le départ du Général ne va évidemment rien rapporter à l'Olympique Lyonnais puisque son contrat était terminé.