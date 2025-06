Lacazette efface l'OL avec un contrat colossal

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL, Alexandre Lacazette n’a pas pour autant l’intention de tirer un trait sur sa carrière. L’ancien capitaine lyonnais a notamment de belles offres exotiques sur la table.

Le 17 mai dernier, Alexandre Lacazette a disputé son dernier match sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Comme un symbole, l’avant-centre de 34 ans a dit adieu à son club formateur en inscrivant un doublé, permettant à son équipe de se qualifier pour l’Europa League. Une compétition que l’OL disputera donc sans son Général, en fin de contrat et qui va définitivement quitter la capitale des Gaules le 30 juin prochain. Un coup dur pour les supporters lyonnais, qui s’identifiaient à ce joueur historique, pour qui une vraie page se tourne avec ce départ de la France. La question est maintenant de savoir si Alexandre Lacazette va poursuivre sa carrière et si oui, vers quelle destination. A priori, c’est dans un championnat exotique que l’ancien international français va rebondir.

Lacazette entre l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis

Alexandre Lacazette a 34 ans aujourd’hui mais pour nous il aura toujours 25 ans, 9 mois et 12 jours.

Joyeux anniversaire mon Général. pic.twitter.com/9fJdSkJnNg — Phanou Herko (@phanou_herko) May 28, 2025

Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, deux destinations se détachent pour l’avenir d’Alexandre Lacazette, qui devrait dans les deux cas signer un dernier très gros contrat sur le plan financier. En effet, c’est une bataille entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite qui est en train de se disputer pour savoir qui va rafler la mise en récupérant l’ancien attaquant d’Arsenal. Les clubs intéressés n’ont pas fuité mais selon l’insider mercato, c’est bien vers ce type de destination que semble s’orienter Alexandre Lacazette. Il faut dire que le buteur de l’OL percevait plus de 500.000 euros par mois dans la capitale des Gaules, des émoluments colossaux sur lesquels les club européens n’ont visiblement pas envie de s’aligner pour un buteur en fin de carrière. A n’en pas douter, les supporters lyonnais suivront avec curiosité et affection le choix de leur ancien chouchou, à qui ils souhaiteront le meilleur pour la saison à venir.