Lacazette drague l'OL, Arsenal choqué

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Capitaine d’Arsenal, Alexandre Lacazette a essayé de ramener le club londonien vers les sommets cette saison. Mission ratée et départ en vue.

Profitant du départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant français a pris ses aises devant, permettant même aux Gunners de vivre un hiver prometteur. Mais comme souvent avec Arsenal, les espoirs ont été suivies de déceptions, et en quelques matchs perdus, tout s’est écroulé. La quête pour une place en Ligue des Champions est bien mal engagée avec quatre défaites en cinq matchs. Et les discussions pour prolonger également. Alexandre Lacazette, qui avait eu quelques échanges rassurants avec son manager Mikel Arteta, ne voit rien venir et il a donc décidé de prendre les devants.

Un capitaine qui choque les supporters

You're the club captain. You've scored literally 0 open play goals in the last 20 hours of football whilst being carried by U-23 players. And you have the audacity to speak about playing CL football elsewhere whilst you're still contracted to us till end of the season😂😂😂 — LTArsenal™ (@ltarsenal) April 18, 2022

Dans un entretien à Canal+, il a annoncé la couleur et notamment son avenir qui pourrait bien être à Lyon, lui l’enfant de l’OL. « Je n’ai jamais coupé le contact avec les Lyonnais depuis que je suis parti. J'ai envie de jouer l'Europe. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué la Ligue des Champions, ça me manque », a livré Alexandre Lacazette, qui a joué franc jeu en annonçant que l’OL sans Coupe d’Europe l’intéressait beaucoup moins. Des désirs évoqués à haute voix, voilà qui a mis en rogne les supporters d’Arsenal, qui auraient aimé que leur buteur attende la fin de la saison pour parler de sa carrière. En tout cas, le divorce est avéré, même si la manière n’est pas appréciée. « L’un de nos vétérans, capitaine du club, fait des interviews pour parler de son prochain transfert. Cela montre où se trouve Lacazette mentalement, et ce n’est pas à Arsenal. C’est lui le gars à qui on a donné les clés pour nous remettre en Ligue des Champions », balance Connor Humm, journaliste et supporter d’Arsenal très écouté sur les réseaux sociaux. Même si Lacazette a le droit de parler de son avenir, d’autant plus vu que son club l’a fait attendre sans rien lui offrir, la pilule ne passe pas. « Tu es le capitaine du club. Tu as littéralement marqué 0 but dans le jeu sur tes 20 dernières heures de jeu. Et tu as l’audace de parler de Ligue des Champions ailleurs », a ainsi balancé un bloggeur fan d’Arsenal à plus de 200.000 abonnés. Alexandre Lacazette l’a compris, il ne partira pas sous les vivats de la foule en fin de saison.