Lacazette de retour à Lyon ? Aulas connaît la réponse

Dans : OL.

Par Alexis Rose

En fin de contrat du côté d’Arsenal, Alexandre Lacazette se verrait bien revenir à l’Olympique Lyonnais avec Corentin Tolisso et Samuel Umtiti.

Sous les ordres de Bruno Genesio, le trio Lacazette - Tolisso - Umtiti avait marqué l’histoire récente de l’OL avec des places sur le podium en L1. En 2017, les deux premiers avaient aussi joué une demi-finale d’Europa League face à l’Ajax Amsterdam de… Peter Bosz. Un entraîneur qui pourrait bien avoir un renfort de poids la saison prochaine avec l’éventuel retour de l’attaquant français. Annoncé dans le viseur des Gones depuis plusieurs semaines, Alexandre Lacazette est bel et bien en contact avec Jean-Michel Aulas. Transféré à Arsenal contre un chèque de 53 millions d’euros, le joueur de 30 ans pourrait revenir de manière gratuite cinq ans plus tard. Lacazette n’exclut en tout cas pas cette hypothèse.

« J'ai envie de jouer l'Europe »

Un retour du "gang des Lyonnais" à l'OL ? 🔙@LacazetteAlex n'est pas contre... Mais la qualification européenne pèsera dans la balance 👀



🎙️ @raphaeldome pic.twitter.com/wxTzppGKZl — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 17, 2022

« Je suis en discussions avec beaucoup de clubs. Je suis ouvert à tout. Je n’ai jamais coupé le contact avec les Lyonnais depuis que je suis parti. J’essaye de retourner au club une ou deux fois par an pour voir le staff médical. Maintenant que Lyon sait que je suis libre, ils sont venus aux informations. Un retour à l’OL sans Coupe d'Europe ? Ce serait un peu plus compliqué… J'ai envie de jouer l'Europe. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué la Ligue des Champions, ça me manque. Rien n’est impossible dans la vie, mais ce serait plus compliqué. La situation de l’OL est triste et dommage. On est tous partis au même moment, ça a peut-être été l’erreur du club. Je sais qu’il y a de qualité qui arrive à Lyon avec Lukeba, Caqueret, Cherki, Gusto… C’est super, mais on va voir pour le futur. Le retour du gang des Lyonnais ? Ce serait bien ! Après, ce n’est pas moi qui décide pour ramener Coco Tolisso et Sam Umtiti… », a lancé, sur Canal+, Lacazette, qui met donc la pression sur l’OL. Revenu dans la course à l’Europe le week-end dernier en étrillant Bordeaux (6-1), Lyon va devoir arracher une place dans le Top 5 de la L1 pour reconstruire un effectif digne de ce nom en vue de la saison prochaine.