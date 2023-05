Lacazette contre Mbappé, l'OL veut faire pleurer Kylian

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans la bataille au classement des buteurs de Ligue 1, Alexandre Lacazette est revenu à hauteur de Kylian Mbappé. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on veut aider le Général à détrôner la star française du PSG.

Auteur d’un doublé samedi dernier contre Ajaccio, Kylian Mbappé avait pris deux buts d’avance sur Alexandre Lacazette au classement. Mais le goleador de l’OL a frappé une fois contre Monaco, revenant à une longueur du vice-champion du monde. En déplacement avec le PSG dimanche à Auxerre, Mbappé tentera de reprendre une petite marge alors qu’il ne restera plus que deux journées de Ligue 1. Lacazette et Lyon recevront Reims et iront à Nice, tandis que Mbappé et le PSG iront à Strasbourg et finiront la saison au Parc des Princes contre Clermont. La bataille fera donc rage jusqu’au bout entre les deux attaquants. Et du côté de Lyon, où l’absence du Général Lacazette lors des Trophées UNFP a choqué pas mal de monde, on se mobilise pour aider l’ancien joueur d’Arsenal à devancer Mbappé.

Tous contre Mbappé, l'OL mobilisé

Dans la foulée de la probante victoire contre Monaco, match durant lequel il a été flamboyant, Rayan Cherki a fait allégeance à Alexandre Lacazette. « Bien sûr, Alex sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian est mon ami. Franchement, je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat. Ça va être très beau à voir. Que le meilleur gagne ! Mon pote Alex, je vais tout faire pour t’aider (sourire) ! Alex apporte beaucoup de choses, de la sérénité. Il crie, il court, il défend, il attaque, il marque, c’est un capitaine exemplaire et un ami. On est content et fier de l’avoir avec nous », a confié Rayan Cherki, dont la proximité avec Kylian Mbappé est telle que durant le dernier mercato un transfert de l’Olympique Lyonnais au PSG avait été évoqué.

Belle victoire , belle réaction de toute l’équipe !! Merci pour l’ambiance 😍😍❤️🫡♣️👑 pic.twitter.com/DlW2hi6BFz — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) May 19, 2023

Du côté de l’Olympique Lyonnais, aider Alexandre Lacazette à finir meilleur buteur de Ligue 1 cette saison serait aussi une formidable occasion de répondre à la polémique engendrée à l’absence du buteur de 31 ans lors des prochains trophées UNFP. Ce choix a fait beaucoup de bruit du côté de l’OL, et l’heure est venue de démontrer aux joueurs et aux entraîneurs qui ont oublié Lacazette qu’ils s’étaient lourdement plantés. « Si je comprends l’absence d’Alexandre Lacazette aux trophées UNFP parmi les cinq meilleurs joueurs de la saison ? Non, je ne pige pas. Il en fait amplement partie. Il le méritait. Pour moi, il est même dans les deux meilleurs. Il doit avoir encore plus la hargne pour montrer qu'il figurait d'y être », a prévenu Rayan Cherki. Kylian Mbappé, c’est tout un club qui se mobilise pour le priver d’un titre majeur.