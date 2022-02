Lacazette à l’OL, Aulas fait une offre folle

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Libre de discuter avec Alexandre Lacazette, Jean-Michel Aulas rêve d’un retour triomphant de l’enfant de l'OL.

Celui de Karim Benzema n’est pas d’actualité, mais celui d’Alexandre Lacazette aurait tout de même de l’allure. Cinq ans après son départ, l’avant-centre est enfin titulaire et capitaine à Arsenal, mais le club londonien ne fait pour le moment pas de gros efforts pour le convaincre de rester chez les Gunners. Une opportunité qui fait rêver le président de l’OL. Les premières pierres d’une éventuelle arrivée sont en tout cas déjà posées, et Lyon fait partie des candidats pour faire signer Lacazette. Bien évidemment, l’attaquant premier buteur de l’histoire au Groupama Stadium possède un contrat aux normes de la Premier League, et l’Olympique Lyonnais peut difficilement rivaliser avec ça. Mais selon ESPN, tout se fait pour le moment en bonne intelligence entre les deux parties.

Un pack tout compris de l'OL pour Lacazette

La preuve, l’OL est parfaitement conscient que le profil de Lacazette peut intéresser des gros clubs européens, notamment en Espagne, et qu’il faudra donc faire une proposition sérieuse pour enlever la mise. A 30 ans, l’attaquant ne vient pas en pré-retraite, et a bien l’intention de signer un contrat de taille. Le média sportif américain annonce ainsi que l’OL prépare un « package » de premier choix, avec un contrat longue durée, un top salaire pour le club rhodanien, une prime à la signature en tant que joueur libre, et des bonus individuels et collectifs. Gagner des titres, briller en Europe, ce sont les objectifs de Jean-Michel Aulas, et nul doute que le dirigeant lyonnais a envie de se donner les moyens de ses ambitions avec un tel retour. Néanmoins, il est certain que Lacazette devra faire des concessions au niveau de son salaire pour entrer dans le cadre prévu par l’OL. Mais à Lyon, l’idée est que l’envie de revenir du joueur pourrait aussi faire pencher la balance du côté de la Cite des Gones, par rapport à d’autres clubs qui lui tiennent moins à coeur.