La tête de Tolisso mise à prix, l'OL accuse l'ASSE

Par Corentin Facy

La blessure de Corentin Tolisso contre l’ASSE dimanche soir lors du derby à Geoffroy-Guichard continue de faire enrager l’OL, qui accuse les Verts d’avoir volontairement ciblé le vice-capitaine lyonnais.

Corentin Tolisso a certainement évité le pire. Malgré sa sortie sur civière, dimanche soir à Saint-Etienne, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais souffre simplement d’une petite entorse selon Le Progrès, qui écrit avec soulagement que les ligaments croisés n’ont pas été touchés et que la cheville du champion du monde est revenue à un état normal. Plus de peur que de mal pour l’international français, dont la blessure continue toutefois de faire enrager les dirigeants de l’OL, lesquels n’en reviennent toujours pas que le carton rouge initialement distribué à l’encontre de Lucas Stassin ait été retiré par François Letexier après le visionnage des images.

Touché physiquement et émotionnellement après le derby, Corentin Tolisso va sans doute manquer les réceptions de Rennes et de Lens et pourrait simplement revenir pour le déplacement à Monaco selon le quotidien régional, qui a mis la lumière, à froid, sur l’acharnement dont Corentin Tolisso a été victime dans la première demi-heure du derby. « Avant de subir l’agression de Lucas Stassin, Corentin Tolisso avait déjà subi trois fautes en 23 minutes. Le meilleur joueur lyonnais de la saison était-il visé ? C’est bien sûr impossible à prouver » écrit dans un premier temps les journalistes du Progrès.

Tolisso volontairement ciblé par l'ASSE ?

Mais dans le camp lyonnais, on a un avis bien tranché sur la question. « C’était très surprenant cette succession de fautes sur lui » réagit-on au sein de l'OL, avec un sous-entendu très lourd quant aux réelles intentions des joueurs de l’ASSE à l’encontre de Corentin Tolisso, dès la première minute du derby ce dimanche. Le quotidien régional conclut en expliquant que le joueur rhodanien a également eu ce sentiment. « Les doutes sont en effet permis, tant le visionnage des images semble flagrant » note notre confrère Christian Lanier. Des accusations que le staff de l’AS Saint-Etienne vont sans doute nier en bloc au plus vite, avant que la rumeur se répande.