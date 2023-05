La SNCF se renforce, l’OL n’a plus d’excuses

Dans : OL.

Critiqué pour ses déplacements en avion, un moyen de transport peu écologique, l’Olympique Lyonnais s’était justifié en soulignant des manques dans les offres de la SNCF. L’entreprise ferroviaire a donc réagi avec de nouvelles mesures expliquées lors d’une réunion avec des dirigeants de clubs.

Peu épargné suite à la mauvaise blague de son entraîneur Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain n’est pas le seul pensionnaire de Ligue 1 critiqué. Quelques mois après cette polémique du char à voile, l’Olympique Lyonnais a également été pointé du doigt dans Complément d’enquête.

L’émission de France 2 avait souligné les déplacements peu écologiques du club rhodanien, et notamment lors d’un match à Marseille en novembre dernier. Pourquoi Lyon avait-il privilégié l’avion au lieu du train ? Pour se défendre, le propriétaire du Groupama Stadium avait mis en avant des problèmes logistiques et un risque au niveau de la sécurité. La SNCF a donc pris des notes et a récemment organisé une réunion à la Défense.

La SNCF veut convaincre les clubs

Selon les informations de RTL, des représentants d’une trentaine de clubs, y compris l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain ou des formations de Ligue 2, étaient présents avec des cadres du rugby et du handball. « On espère que dans la salle il y a énormément de futurs clients, a confié Nathalie Lanier, directrice des voyages en groupe à la SNCF. Quand on voyait que certaines équipes faisaient des trajets à deux heures de Paris accessibles en TGV, on s’est dit qu’on avait toute notre place et qu’il fallait les convaincre de passer au train. »

L’entreprise ferroviaire a en effet renforcé son offre pour les clubs et leurs supporters, avec une attention particulière sur la sécurité. L’autre problème majeur concerne les horaires, la SNCF refusant de mettre des TGV à disposition après minuit. Mais la compagnie promet d’étudier les demandes au « cas par cas » et d’étudier les calendriers des matchs à l’avance, histoire que les plus réticents n’hésitent plus à délaisser l’avion pour le train.