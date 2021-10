Kadewere frappé par un drame, Aulas à son secours

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Jean-Michel Aulas a tenu à rassurer les supporters de l’OL après la défaite frustrante à Nice 3-2 dimanche. Le président lyonnais a défendu son entraîneur, son équipe et surtout Tino Kadewere, sous le feu des critiques.

La frustration était très intense dans les rangs lyonnais dimanche sur les coups de 15h. L’OL a laissé passer une occasion de victoire sur la pelouse d’un concurrent direct pour l’Europe, Nice. Lyon qui menait 2-0 s’est fait reprendre puis dépasser pour perdre 3-2 sur le fil. Dans une conférence de presse téléphonique ce mercredi, Jean-Michel Aulas a tenté de faire preuve de sérénité malgré un faux pas qui a passablement énervé ses supporters. « Le soir du match, il y a eu des crispations. C'est vrai que tous les statisticiens peuvent attester que l'OL avait plus de chance de gagner ce match que de le perdre. Il n'y a pas d'inquiétude fondamentale parce que le discours de Peter Bosz est un discours que je comprends. Je vois que nous nous sommes améliorés depuis le début de saison. », a argumenté le président de l’OL.

Kadewere frappé par un deuil familial juste avant le match

Concernant ses hommes, le président Aulas a tenu à conforter son entraîneur Peter Bosz. « J'ai une confiance très forte en Peter comme la plupart des supporteurs. Il n'y a pas d'inquiétude, mais un peu de crispation », a t-il déclaré. Mais, l’homme qui catalysait l’essentiel des critiques depuis dimanche était l’attaquant zimbabwéen, Tino Kadewere. Peu percutant dans le jeu, maladroit et exclu pour un tacle aussi dangereux qu’inutile, il a réalisé un match catastrophique tant dans le jeu que dans l’état d’esprit. Jean-Michel Aulas a tenu à apporter un éclaircissement sur la frustration évidente dans laquelle était Kadewere sur la pelouse et apporte un élément nouveau. Le Zimbabwéen n’était pas dans les meilleures conditions dans les dernières heures avant la rencontre et le président lyonnais sait pourquoi. « Le joueur qui s'est fait exclure à Nice s'est fait quelques fois vilipender médiatiquement. Je dois dire qu'il avait eu un deuil familial le matin du match. Personne ne l'a dit. C'est un peu pour lui venir en aide. Il a vécu des moments très durs. Si Peter l'a laissé sur le terrain, c'est que l'on pensait que l'on allait gagner le match. », a révélé le président de l’OL. Une information qui relativise peut-être la performance du Zimbabwéen même si les supporters attendront sans doute mieux dans le jeu d’un joueur loin de son niveau de la saison passée.