La mauvaise nouvelle pour Reine-Adelaïde, l'OL est dévasté

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sur le chemin du retour, Jeff Reine-Adelaïde va finalement devoir patienter plus longtemps que prévu avant de revenir à la compétition avec l’OL.

Opéré d’une rupture des ligaments croisés au mois de février alors qu’il était en prêt à Nice, l’international espoirs français de l’Olympique Lyonnais était proche de son grand retour, lequel était espéré avant la fin de l’année 2021. Ce ne sera finalement pas le cas puisque l’OL a annoncé dans un communiqué que Jeff Reine-Adelaïde souffrait d’un retard de cicatrisation et que par conséquent, son come-back était repoussé après les fêtes de Noël. Un coup dur pour Peter Bosz, qui a annoncé en conférence de presse avant la réception de Lens en Ligue 1 qu’il comptait beaucoup sur le retour de blessure du talentueux Jeff Reine-Adelaïde et que par conséquent, son retard de cicatrisation était une très mauvaise nouvelle pour l’OL.

Peter Bosz attend Reine-Adelaïde de pied ferme

« Oui ça m’inquiète pour l'homme surtout. Il fait tout pour revenir. Il s’entraîne avec le groupe et là il y a encore du retard. C’est surtout pour lui que c’est dur. On l'espère en début d’année prochaine mais là, le plus dur c'est pour lui. Oui, je lui ai téléphoné. C’est dur mentalement, il faut le dire » a lancé Peter Bosz, qui compte d’autant plus sur un retour de Jeff Reine-Adelaïde que l’Olympique Lyonnais va perdre plusieurs joueurs offensifs en janvier et février en raison de la Coupe d’Afrique des Nations. Cela concerne par exemple Islam Slimani ou encore Karl Toko-Ekambi, raison pour laquelle à l’OL, on compte énormément sur le retour de Jeff Reine-Adelaïde pour compenser ces absences. De son côté, l’ex-joueur d’Angers et de l’OGC Nice a publié un tweet rassurant dans lequel il se montre optimiste. « Retour simplement différé de quelques semaines, mais on bosse. Hâte de vous retrouver et merci pour vos messages ! » a publié Jeff Reine-Adelaïde, motivé comme jamais à l’idée de revenir sur les pelouses de Ligue 1.