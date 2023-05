La Ligue 1 le fait rêver, l’OL se frotte les mains

Dans : OL.

La piste Alassane Plea prend de l’épaisseur pour l’OL, qui veut faire revenir l’international français du Borussia Mönchengladbach cet été.

Malgré le départ de Jean-Michel Aulas, la politique de faire revenir des anciens du club pourrait bien se poursuivre à l’Olympique Lyonnais. L’été dernier, l’OL a fait revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, deux retours globalement réussis. Dans les prochaines semaines, c’est Alassane Plea qui pourrait à son tour effectuer son come-back au sein du club rhodanien. D’après les informations de Foot Mercato, cette piste tend à prendre de l’ampleur au fil des semaines.

En effet, le média spécialisé affirme que l’attaquant de 30 ans évoluant au Borussia Mönchengladbach rêve de faire son grand retour en Ligue 1, où il a défendu les couleurs de Lyon et Nice. Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2025, il n’est plus heureux en Allemagne, où il joue le milieu de tableau à un poste qui n’est pas le sien selon lui. Utilisé sur le couloir, Alassane Pléa veut retrouver sa position préférentielle d’avant-centre dans un championnat qu’il connait. Les dirigeants de l’OL avaient tenté de le faire venir l’hiver dernier mais Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou s’y étaient pris trop tard et le retour de Plea n’avait pas pu aboutir.

La Premier League concurrence l'OL pour Plea

L’été prochain en revanche, rien ne semble pouvoir s’opposer au retour du natif de Lyon sur les bords du Rhône. Financièrement, le Borussia ne réclamerait qu’une dizaine de millions d’euros, une somme abordable pour John Textor. Sur le plan salarial, cela va en revanche être plus délicat car la Premier League risque de faire monter les enchères. Crystal Palace, West Ham et Fulham, qui cherchent un avant-centre, sont également sur les rangs et auront la capacité d’offrir à Alassane Plea un salaire « anglais ». C’est la seule menace pour l’OL dans ce dossier car pour l’heure, l’ancien Lyonnais privilégie un retour en Ligue 1. Suffisant pour faire aboutir son grand retour chez les Gones ? Réponse durant l’été.