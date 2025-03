La LFP punit l'OL avec cet arbitre porte-malheur 

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Deux jours après l’énorme polémique déclenchée par Paulo Fonseca, la LFP a révélé qui sera l’arbitre du match entre l’OL et Nice dimanche.

Comme pour l’OM la semaine dernière après le coup de sang de Pablo Longoria, la désignation de l’arbitre du prochain match de l’OL est guettée de près pour le déplacement périlleux à Nice ce dimanche. La LFP a tranché et c’est Benoit Bastien, considéré comme l’un des trois meilleurs arbitres de Ligue 1, qui a été désigné par la Ligue pour ce choc de la 25e journée du championnat.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne peut pas dire que cet arbitre réussit beaucoup aux Gones depuis le début de la saison. En effet, Benoit Bastien a été au sifflet pour trois matchs de l’OL en 2024-2025 pour un bilan négatif de deux défaites et un match nul (défaites contre l’OM et le PSG, match nul face à Nantes). Un arbitre porte-malheur donc pour le club de John Textor, qui devra de toute façon passer outre l’arbitrage et plutôt faire profil bas sur ce thème à l’occasion des matchs à venir au vu de la polémique explosive déclenchée dimanche par son entraîneur Paulo Fonseca.