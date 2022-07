La L1 n'a plus de secret pour l'OL, ça va faire mal

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que l’Olympique Lyonnais débutera officiellement son exercice 2022-2023 face à Ajaccio le 5 août prochain, Peter Bosz se veut résolument optimiste pour la saison à venir.

Débarqué à Lyon aux côtés de Juninho et de Jean-Michel Aulas il y a un peu plus d’un an, Peter Bosz a connu une première saison compliquée. Entre le départ du directeur sportif brésilien en cours de saison et les mauvais résultats, avec une huitième place finale en L1, l’entraîneur néerlandais aurait pu craquer ou se faire virer. Mais pas du tout, sachant qu’il a toujours la confiance de ses dirigeants. Enfin pas de manière indéterminée. Autant dire que Bosz aura donc une certaine forme de pression lors des semaines à venir, vu qu’avec le recrutement estival effectué, via notamment les retours de Lacazette et de Tolisso, l’ancien coach de l’Ajax n’aura plus le droit à l’erreur. Il devra impérativement remettre l’OL sur le podium du championnat de France afin de retrouver la Ligue des Champions en 2023. Pas de quoi faire trembler Bosz.

« Cette préparation estivale me donne beaucoup de confiance »

« Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la préparation de la saison dernière. Maintenant, je connais la France, mon équipe, la Ligue 1, je sais ce qu’on a besoin pour être meilleur cette saison. Je suis plus tranquille, je sais exactement ce qu’on doit faire et comment. Les supporters ont à 100 % raison d’attendre des résultats. Je suis d’accord avec eux. Ils ont le droit d’y penser. Est-ce que ça me met encore plus de pression ? Non, parce que je travaille depuis tellement longtemps au haut niveau. Je sais que la pression fait partie intégrante de ce métier. Chaque match que tu gagnes, elle va redescendre. Quand tu perds, elle remonte. Dans mon métier, c’est normal. J’ai plus confiance que la saison dernière. Je n’ai pas plus de certitudes parce que dans ce métier, il y en a très peu. Mais je connais mieux le championnat et mes joueurs. Cette préparation estivale me donne beaucoup de confiance. On travaille bien, les joueurs sont en forme. Ils arrivent beaucoup mieux à comprendre ce que je demande. Cela fait beaucoup de points positifs », a expliqué, sur le site Olympique-et-lyonnais, l’entraîneur des Gones, qui souhaite encore l’arrivée d’un numéro six et d’un latéral gauche durant ce mercato estival afin d’avoir un effectif au complet. Et avec ça, Bosz n’aura plus aucune excuse en cas d’échecs…