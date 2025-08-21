La guerre OL-Brest annule un deal surprise

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Mahamadou Diawara, le Stade Brestois a été contraint de jeter l’éponge en raison des mauvaises relations entretenues avec l’OL suite à l’épisode Pierre Lees-Melou.

A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Mahdi Camara au Stade Rennais, le Stade Brestois se voyait bien piocher à l’Olympique Lyonnais. Pas question pour le SB29 de s’offrir Corentin Tolisso ou Tanner Tessmann, bien évidemment inaccessibles financièrement. Le club breton avait plutôt envie de tenter le coup Mahamadou Diawara, prêté au Havre la saison dernière, où il a disputé 15 matchs en Ligue 1. De retour à l’OL, où son temps de jeu promet d’être maigrichon s’il ne trouve pas de porte de sortie, le joueur de 20 ans a un bon de sortie. Une aubaine pour Brest, très intéressé à l’idée de le recruter d’ici la fin du mercato. Mais selon les informations de Foot Mercato, ce transfert ne devrait finalement pas voir le jour.

Brest courtisait Diawara, mais...

🚨EXCL: 🔴🔵🇫🇷🇲🇱 #Ligue1 |



❗️Le FC Copenhague est très intéressé par Mahamadou Diawara, le milieu de terrain de l'OL

https://t.co/awEHhMyPCl pic.twitter.com/P0Dfrfar6S — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 20, 2025

En cause, les relations extrêmement fraîches entre les dirigeants de l’OL et ceux de Brest depuis l’épisode Pierre Lees-Melou. Longtemps courtisé par Lyon, l’ancien joueur de Nice avait fait l’objet d’offres très basses de la part des dirigeants lyonnais, une attitude qui avait particulièrement agacé le pensionnaire du stade Francis-le-Blé. C’est le jeune Mahamadou Diawara qui va en payer les frais avec un transfert tué dans l’oeuf au SB29.

A la place, le milieu de terrain passé par le Paris Saint-Germain pourrait rebondir… au Danemark. En effet, Copenhague est très intéressé par son profil et devrait rapidement dégainer une offre. L’OL y sera attentif même si pour l’heure, on ignore s’il s’agira d’une proposition de transfert sec ou de prêt pour déloger Mahamadou Diawara de Lyon. Le joueur, qui n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca, a de fortes chances d’y donner suite même s’il est évident qu’il aurait préféré continuer sa progression en Ligue 1.