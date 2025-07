La DNCG exige 70 ME pour maintenir l'OL en Ligue 1

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Relégué en Ligue 2 par la DNCG, l’OL a fait appel de cette décision. Le club rhodanien, qui doit réunir 70 millions d’euros pour assurer son maintien, souhaite être fixé sur son sort la semaine prochaine.

L’Olympique Lyonnais avance dans un flou total depuis la décision de la DNCG prononcée la semaine dernière de reléguer le club en Ligue 2. John Textor a été écarté et Michele Kang a pris les commandes. Depuis, le silence est total au sein de l’OL et peu d’informations filtrent sur l’avenir des Gones. Le journal L’Equipe en sait toutefois un peu plus sur les échéances à venir pour l’Olympique Lyonnais, qui a reçu lundi le courrier de la DNCG détaillant les motivations de l’instance financière de reléguer le club en Ligue 2 pour la saison prochaine. L’OL a fait appel et espère maintenant qu’il sera fixé sur son sort dès la semaine prochaine car en attendant, l’intersaison est gelée et le mercato est totalement bloqué.

info @lequipe

L’OL a reçu le courrier de la DNCG lundi. L’instance attendrait au moins 70M€ sur un seul compte. Cela se fera sous la forme d’injections de cash des actionnaires, à commencer par Michele Kang. Le club passera en appel la semaine prochaine. https://t.co/yAXQrnpvAe — hugo (@hugoguillemet) July 2, 2025

Michele Kang et Michael Gerlinger travaillent dans une discrétion absolue pour rétablir du mieux possible la situation. Mardi, ils étaient à Genève pour rencontrer les instances de l’UEFA selon le quotidien national, qui ajoute un détail crucial en révélant que l’OL a besoin de réunir 70 millions d’euros pour convaincre la DNCG de maintenir le club lyonnais en Ligue 1. Une somme qui doit être apportée par un fonds de plusieurs actionnaires, dont Michele Kang, mais pas uniquement, et qui doit apparaître sur un seul et unique compte. Une fois cette somme rassemblée, l’Olympique Lyonnais souhaite pouvoir défendre sa cause, « avec de nouveaux représentants et de meilleurs arguments, dans le courant de la semaine prochaine », écrit le spécialiste du dossier Hugo Guillemet.

L'OL doit trouver 70 millions d'euros

Par ailleurs, le journaliste de L’Equipe indique que si la situation de l’OL n’a pas évolué d’ici au 14 juillet, sa participation à la prochaine édition de l’Europa League ne sera plus possible. On comprend mieux pourquoi les dirigeants lyonnais, à Genève ce mardi, sont très pressés de passer devant la commission d’appel de la DNCG. Chez les supporters lyonnais, il n’y a désormais plus qu’à espérer que Michele Kang parvienne à réunir les 70 millions d’euros réclamés par le gendarme financier du football français. Si tel était le cas, le maintien en Ligue 1 serait alors assuré ou presque. Mais une drastique cure d’austérité serait ensuite mise en place par la nouvelle patronne de l’OL et cela aura de lourdes conséquences sur le mercato à venir.