La DNCG demande 200 ME, l’OL en panique totale

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Rétrogradé en Ligue 2 par le gendarme financier du football français, l’Olympique Lyonnais va devoir trouver la modique somme de 200 millions d’euros en l’espace d’une semaine pour sauver sa peau…

Les supporters lyonnais peuvent craindre le pire pour l’avenir de leur club. Rétrogradé à titre conservatoire par la DNCG en novembre dernier, l’OL n’a pas réussi son grand oral du 24 juin dernier, ce qui a abouti à une véritable relégation administrative en L2. Une rétrogradation pas encore officielle, sachant que Lyon a fait appel de cette lourde décision. Mais dans une semaine, le club lyonnais devra présenter un nouveau dossier devant la commission d'appel du gendarme financier afin d’obtenir une annulation de la décision de rétrogradation. Sauf que pour avoir gain de cause, la nouvelle direction menée par Michele Kang et Michael Gerlinger devra avoir des arguments solides, très solides même. Vu que selon les dernières informations de L’Equipe, l’OL doit trouver pas moins de 200 ME avant le 10 juillet prochain, dont la moitié en cash sur les comptes.

Lyon doit trouver 200 ME pour se sauver

100 millions d'euros injectés tout de suite et une garantie supplémentaire de 100 millions : les conditions pour que l'OL soit maintenu en L1



➡️ https://t.co/FjvXlNKEER pic.twitter.com/qsHQcpzsD4 — L'Équipe (@lequipe) July 3, 2025

« Il faut en effet plus de 100 millions d'euros tout de suite pour la trésorerie du club. Une somme qui devra être sur le compte du club lyonnais jeudi prochain. Mais il faut aussi plus de 100 millions d'euros supplémentaires pour pouvoir faire face aux obligations tout au long de la saison, garantis par la direction de l'OL. Ce deuxième montant ne doit pas être immédiatement injecté dans les comptes. Mais il doit y avoir une garantie à première demande, c'est-à-dire un engagement ferme et irrévocable que cet argent sera couvert », peut-on lire dans les colonnes du quotidien sportif national.

Michele Kang a l’avenir de l’OL entre ses mains

Une annonce forte, alors qu’à la base, une somme de seulement 70 ME semblait être réclamée par la DNCG, qui demande ce genre de choses à tous les clubs ayant une trésorerie défaillante. Pour se maintenir en L1, Lyon doit donc trouver une importante somme d’argent en l’espace de quelques jours. De quoi rendre pessimistes tous les supporters lyonnais, qui vont prier pour que la nouvelle présidente Michele Kang puisse réaliser les miracles que John Textor n’a pas réussi à faire en plusieurs mois… Exit l’apport improbable de 70 ME d'investisseurs ou la potentielle liste de transferts pour 100 ME évoqués par Textor en juin dernier. Michele Kang devra donner des réponses claires à la DNCG sans faire de promesses, sous peine d’envoyer l’un des plus grands clubs français en Ligue 2…