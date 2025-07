La DNCG avait interdiction de reléguer l'OL, il balance

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a arraché ce mercredi son maintien en Ligue 1 lors de son appel face à la DNCG. Une victoire pour le club rhodanien après la relégation en Ligue 2 prononcée il y a deux semaines.

Il y avait de quoi trembler pour les amoureux de l’Olympique Lyonnais avant l’appel face à la DNCG ce mercredi. Et pour cause, il y a deux semaines, l’instance financière avait décidé de reléguer les Gones en Ligue 2 suite à l’examen passé par John Textor face au gendarme financier du football français. Depuis, le patron d’Eagle Football a été écarté et Michele Kang a repris la tête des opérations, avec réussite donc puisque l’OL a finalement été maintenu en Ligue 1 ce mercredi en appel. Une excellente nouvelle pour le club rhodanien, qui va devoir se serrer la ceinture lors du prochain mercato, mais qui aura au moins le privilège de jouer en Ligue 1, ce qui n’était pas gagné il y a encore quelques jours. Même si pour l’insider Mohamed Toubache-Ter, la relégation de l’OL n’a jamais été une vraie menace.

Lyon était politiquement impossible à reléguer

OL : La DNCG maintient Lyon en Ligue 1 ! https://t.co/R997AMpjlf — Foot01.com (@Foot01_com) July 9, 2025

Car selon lui, il était tout simplement impossible politiquement de prendre une telle décision. « Je n’avais aucune inquiétude pour Lyon. Il était impossible de les reléguer pour des raisons politiques et sportives. Et je suis content pour les supporters lyonnais qui ne sont en rien les responsables de cette gestion calamiteuse. Avec qui était Michele Kang récemment ? » s’est interrogé l’insider, sous-entendant que la rencontre entre la nouvelle patronne de l’OL et la ministre des Sports Marie Barsacq au cours des dernières heures n’avait sans doute rien d’un hasard. Peu importe pour les supporters lyonnais, qui peuvent simplement se réjouir de voir que leur nouvelle patronne a fait le nécessaire pour assurer le maintien de l’Olympique Lyonnais dans l’élite. Et qui se préparent maintenant à vivre un mercato étrange où la joie de rester en Ligue 1 pourrait vite laisser la place à la frustration de voir les meilleurs joueurs partir pour renflouer les comptes d’un club saigné par John Textor depuis deux ans.