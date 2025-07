La DNCG a rendu un service colossal à l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une énorme frayeur, l’OL a évité la relégation en Ligue 2 en appel face à la DNCG. Un soulagement pour les supporters lyonnais, qui se félicitent aujourd’hui de ce maintien et de la mise à l’écart de John Textor.

Les dernières semaines ont été stressantes pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, avec la relégation en Ligue 2 d’abord prononcée par la DNCG avant le soulagement énorme de la semaine dernière. Face à la commission d’appel de l’instance, le club rhodanien a finalement sauvé sa place en Ligue 1. Un retournement de situation rendu possible par la mise à l’écart de John Textor, lequel n’est plus aux commandes de l’OL depuis la fin du mois de juin. Au final, les supporters lyonnais ont tout gagné dans cette histoire en restant en Ligue 1 et en se débarrassant d’un président de plus en plus détesté au fil des semaines.

L'Atalanta rêve du seul intransférable de l'OL https://t.co/MxLpqCLGsm — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2025

C’est d’ailleurs le message lancé par Zack Nani. Sur sa chaîne Twitch, le streamer a dit un énorme merci à la DNCG, sans qui cette mise à l’écart de John Textor n’aurait sans doute pas été possible ou en tout cas, pas aussi rapidement. « Le meilleur scénario pour l’OL, c’était de rester en Ligue 1 sans que ‘magouille-man’ soit là. On est resté, et ‘magouille-man’ n’est plus là. Au final, merci la DNCG ! Vraiment, merci la DNCG. On peut leur dire merci, on est en plein rêve. On espère que ça va se matérialiser par du concret et du sérieux, on va laisser du temps. Mais bravo la DNCG » a d'abord lancé le fan de l'OL dans son live, avant de poursuivre.

John Textor écarté, l'OL remercie la DNCG

« 12 réunions, 8 mois pour préparer un passage, une seule consigne, que du sûr et pas de prévisions, et lui il était arrivé devant la DNCG avec des lettres d’intention. Tant mieux qu’il ait fait ça, car sinon ce serait passé et on serait encore avec lui (…) Merci de nous avoir éloigné ce fou de chez nous. On espère pour Sheffield Wednesday autre chose que John Textor, que l’on entende le moins parler de lui et on sera vraiment très heureux. Parce que vraiment, c’est un fou » a lancé Zack Nani, lequel ne porte pas John Textor dans son coeur et ne se retient pas pour le faire savoir. A présent, l’OL va devoir se serrer la ceinture et le mercato sera frustrant. Mais sans John Textor dans les parages, tout parait plus acceptable pour les supporters lyonnais.