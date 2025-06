La DNCG a laissé Textor couler l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très critiqué après la rétrogradation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, le propriétaire John Textor n’est pas l’unique responsable selon Jacques Vendroux. Le journaliste accuse aussi la DNCG.

Dans le viseur des amoureux de l’Olympique Lyonnais, John Textor est jugé responsable du verdict prononcé par la DNCG mardi. Le président et propriétaire n’est pas épargné depuis la rétrogradation des Gones en Ligue 2. Sa culpabilité n’est pourtant pas si évidente aux yeux de Jacques Vendroux, davantage remonté contre le gendarme financier qui, selon lui, aurait dû s’opposer à l’arrivée de l’Américain.

Textor validé, l'erreur fatale

« Il y a quelque chose qui m'ennuie vraiment beaucoup : comment John Textor, qui est déjà propriétaire (actionnaire minoritaire, ndlr) de Crystal Palace qu'il aurait déjà vendu mardi, de Botafogo, qui fait actuellement la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis, peut avoir trois clubs ? Et l'on s'aperçoit que ses trois clubs sont en difficulté, a souligné le journaliste sur Europe 1. On ne se rend pas compte. »

« Comment Textor arrive-t-il dans le football ? Comment la DNCG peut-elle autoriser Textor à investir à l'Olympique Lyonnais si les comptes ne sont pas bons ? Moi j'ai plein d'interrogations, c'est au-delà de Textor, a-t-il insisté. Regardez les Girondins de Bordeaux, ils vont repartir en National 2. Et puis il y a d'autres clubs qui sont en difficulté. Je trouve qu'il y a un manque d'autorité de la LFP et de la DNCG qui acceptent ce genre de personnes dans le football, ce n'est pas bon. »

« C'est-à-dire que tout le monde peut venir en disant "j'ai des sous, voilà mes sous". Mais on ne peut pas vraiment contrôler s'il y a des sous. Tout ça, ce sont des non-dits et je trouve que c'est très dommageable pour l'image du football français au moment où l'on se bat pour les droits TV. Tout ça, ce n'est pas bon. Il y a forcément un règlement qui ne va pas quelque part, c'est pour ça que je suis en colère. Textor est là mais il n'est pas là… Et à la sortie, Lyon va peut-être se retrouver en Ligue 2 », a regretté Jacques Vendroux.