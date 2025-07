La DNCG a fait trembler le vestiaire de l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais disputait son premier match de préparation ce samedi, quelques jours seulement après avoir assuré son maintien dans les bureaux de la DNCG. L'avenir incertain du club a fait douter les joueurs rhodaniens.

Jouer un match amical contre Villefranche ne fait pas forcément vibrer les supporters de l'Olympique Lyonnais d'habitude. Cependant, cette rencontre a été accueillie avec joie ce samedi. Voir les joueurs lyonnais évoluer sous le célèbre maillot blanc frappé de bleu et rouge n'est pas anodin. Il y a quelques jours seulement, l'OL ne savait pas dans quelle division il jouerait la prochaine saison. La DNCG avait prononcé la rétrogradation du club rhodanien en Ligue 2 le 24 juin dernier avant de changer d'avis. Les actionnaires ont amené les garanties financières nécessaires pour sauver le club.

Les joueurs de l'OL ont été impuissants

Une situation inédite pour les supporters mais tout autant pour les joueurs. Ils étaient proches de passer d'une qualification en Ligue Europa en fin de saison dernière à un séjour en Ligue 2 voire à un départ forcé du club rhodanien. Avec la gestion opaque de John Textor et les informations contradictoires sorties ou non de l'OL, c'était le flou total pour les joueurs partis en vacances. Moussa Niakhaté a résumé le sentiment du vestiaire au micro de BeIN Sports.

🎙️ Niakhaté concernant la décision de la DNCG : "La page est tournée" #Lyon #interview pic.twitter.com/RjEluuqel4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 19, 2025

« Comment on l’a vécu ? C’est vrai que pendant nos vacances, on entendait beaucoup de choses et ce n’est jamais évident. Parce qu’on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Forcément c’est compliqué parce qu’on est toujours salarié de ce club-là. Je pense qu’on a tous signé pour des buts précis dans ce club, pour remettre l’Olympique Lyonnais où on l’a connu dans les années 2000. Donc forcément ce n’est pas évident mais on est content parce que c’est une issue positive au final. […] Mais aujourd’hui la page est tournée. On est focus sur l’avenir pour faire une grosse saison », a indiqué le défenseur sénégalais après le match contre Villefranche. Une peur qui peut servir de carburant pour créer une dynamique et réaliser une grande saison, ce dont tout un club aurait bien besoin...