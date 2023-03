La Coupe dans la poche, Blanc ramène l’OL en Europe

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Distancé en championnat, l’Olympique Lyonnais se retrouve quand même en bonne position pour une qualification européenne. Le demi-finaliste de la Coupe de France peut profiter d’un tableau favorable et des progrès réalisés depuis la nomination de l’entraîneur Laurent Blanc.

Ne serait-ce que pour la confiance, l’Olympique Lyonnais ne négligera sûrement pas le choc sur le terrain du Paris Saint-Germain dimanche soir en Ligue 1. Il n’empêche que la priorité du club rhodanien est ailleurs. Les Gones, distancés en championnat, n’ont plus que la Coupe de France pour tenter de retrouver l’Europa League. Un objectif à leur portée d’après Vincent Moscato, confiant avant la demi-finale à Nantes mercredi.

🗣 "Ce changement d'entraineur je pense que ça a été bon pour Lyon et qu'ils vont aller la chercher"



🦁 Vincent Moscato voit bien l'OL gagner la Coupe de France. pic.twitter.com/ra5cIpWg0q — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 29, 2023

« Ils peuvent encore sauver leur saison, si elle est sauvable, a commenté le consultant de RMC. Tu peux gagner la Coupe de France et ça te donne une place en Europa League. Le tableau est favorable, il n'y a plus Marseille, le PSG, Rennes, Monaco... Il y a des équipes qui auraient pu te battre mais il n'y a plus personne donc pour moi ils vont sauver leur saison. Après, ce sera quand même poussif. »

L'apport de Blanc

Pas vraiment emballé, l’ancien rugbyman admet que la nomination de l’entraîneur Laurent Blanc a relancé les Lyonnais. « Je pense qu'ils sont favoris contre Nantes parce que Blanc leur amène un plus, a-t-il commenté. Même si ça ne se voit pas trop depuis le début, il a mis de l'autorité, il a mis un peu plus de jeu même si ça ne se vérifie pas au nombre de points en championnat. Mais je pense que ce changement d'entraîneur a été bon pour Lyon et je crois qu'ils vont aller la chercher. »

Avant ce rendez-vous capital à la Beaujoire, Vincent Moscato conseille tout de même à Lyon de ne pas sacrifier le déplacement à Paris. « Non, tu ne sacrifies rien, a prévenu l’animateur. Les mecs ne font rien de l'année, tu ne vas pas en plus les faire tourner. Tu mets ton équipe type en championnat et en Coupe de France, il faut qu'ils jouent ensemble. » En effet, l’Olympique Lyonnais n’arrive pas forcément avec le plein de certitudes.