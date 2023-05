La bombe, l’OL rêve d’Alexis Sanchez ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL rêve de frapper un énorme coup cet été en allant chercher Alexis Sanchez, le meilleur joueur de l'OM cette saison.

Recrue phrase de l’Olympique de Marseille et meilleur joueur du club phocéen cette saison, Alexis Sanchez a tout du pari gagnant pour Pablo Longoria, qui avait saisi la balle au bond en voyant le Chilien partir librement une année avant la fin de son contrat à l’Inter Milan. La relance de sa carrière en France est exemplaire, et l’OM se frotte les mains d’avoir pu faire venir un joueur au talent indéniable, mais aussi au comportement irréprochable. Aucun écart, une motivation de tous les instants, une capacité à jouer à tous les postes et une exigence de tous les jours qui a certainement poussé les joueurs d’Igor Tudor à concurrencer aussi longtemps que possible le PSG en Ligue 1.

Alexis Sanchez reste un mercenaire

A voir la troisième place récoltée et le parcours européen une nouvelle fois manqué, il y a encore du travail mais Alexis Sanchez est en tout cas à un nouveau tournant de sa carrière. Il se laisse la possibilité de prolonger, et ne compte pas repartir tout de suite en Amérique du Sud. Un rebond en Europe est donc possible, mais également en France. En effet, le journaliste spécialisé sur le mercato Ekrem Konur balance une véritable bombe ce dimanche après-midi. Au lendemain de la défaite à domicile de l’OM face à Brest, le journaliste turc assure que l’Olympique Lyonnais a Alexis Sanchez dans le viseur. La source précise bien qu’il s’agit d’un profil étudié, et pas forcément d’une priorité numéro 1 sur le mercato. Mais l’idée d’aller se servir chez le rival olympien pour aller y dénicher l’un de ses meilleurs joueurs ne déplait visiblement pas à John Textor, même si ce dernier n’a pas encore officiellement nommé son équipe de recruteurs.

Un tel transfert entre les deux clubs reste extrêmement rare, et quasiment du jamais vu quand il s’agit d’une star de l’un des deux clubs. Par le passé, même s’il était passé entre temps par Moscou, Mathieu Valbuena avait subi un traitement de faveur très délicat de la part des supporters de l’OM pour avoir signé à l’OL Nul doute que, malgré sa côte d’amour immense en Provence, Alexis Sanchez subirait le même sort. Surtout que le Chilien n’a jamais caché qu’il était venu à Marseille pour le gros contrat d’une année et la possibilité de se relancer, et qu’il a aussi une image de mercenaire pour sa capacité à changer de club quand une belle offre arrive.