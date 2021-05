L1 : Lyon ou Nice, Galtier hésite encore !

Dans : OL, OGCN, LOSC.

Avant une réunion avec son président ce lundi soir, Christophe Galtier a évoqué son avenir. Et l'entraîneur de Lille a reconnu qu'il ne savait pas encore où il sera la saison prochaine en Ligue 1.

Désormais officiellement champion de France de Ligue 1, après avoir reçu son trophée ce lundi à Lille, le LOSC va attendre de savoir ce que va faire Christophe Galtier toujours sous contrat avec le club nordiste. Tandis que son nom revient sans cesse du côté de Nice et de Lyon, l’entraîneur lillois a confié sur RMC que s’il devait effectivement s’entretenir avec Olivier Létang dans les prochaines heures, son choix n’était pas fait. Galtier a toutefois reconnu qu’il avait décidé de rester en France, ce qui limite les pistes. Mais quant à savoir s’il dira oui à l’Olympique Lyonnais ou à l’OGC Nice, c’est encore la plus grande incertitude.

Christophe Galtier n’a pas choisi et il préfère se donner un peu de temps. « Avec le président, on va se voir en fin de journée ou mardi. Si j’ai pris ma décision ? Sincèrement non ! Lyon et Nice ? J’ai été sollicité et je suis sollicité par des clubs, et ces deux-là, entre autres, mais il n’y a pas eu que l'intérêts de ces deux clubs. Naples ? Non je n’ai pas recalé ce club, mais j’aime bien la France. On a eu une discussion avec le président de Lille il y a deux mois, et toutes les semaines on a parlé de l’avenir. Mais là on était focus sur l’objectif du titre, mais tout est possible et je rappelle quand même que je suis sous contrat avec Lille », a fait remarquer Christophe Galtier afin de faire durer le suspense, même si une décision devrait intervenir très rapidement. Car dans le même temps, son probable départ devra être compensé par la signature d'un nouvel entraîneur.