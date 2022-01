L1 : Letexier arbitre d'OL-PSG, que la polémique commence !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est François Letexier qui officiera lors du match entre Lyon et Paris dimanche soir au Groupama Stadium. Et forcément, cela suscite des commentaires négatifs.

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé mardi les noms des arbitres pour les rencontres de la 20e journée de Ligue 1 et parmi eux, il y a évidemment celui du match vedette prévu dimanche soir entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. On se souvient qu’à l’aller Clément Turpin avait provoqué une énorme polémique, Jean-Michel Aulas et de nombreux supporters de l’OL étant convaincus que l’arbitre avait largement contribué par ses erreurs à la victoire finale du PSG (2-1). Du côté de la capitale des Gaules, on avait donc un œil attentif à cette désignation, et même si ce n’est pas l’arbitre numéro 1 français qui officiera au Groupama Stadium, la LFP a fait réagir en annonçant que c’est François Letexier qui sera au sifflet de ce Lyon-Paris. Car du côté lyonnais, on n’a pas oublié que c’est le même qui arbitrait le derby à Saint-Etienne avec notamment l’expulsion d’Anthony Lopes et plusieurs utilisations de la VAR négatives pour l’Olympique Lyonnais.

Le derby et PSG-OL, l'arbitre sous pression

Alors forcément, cette désignation de François Letexier a rapidement enflammé les réseaux sociaux. « Là, c’est plus de l’incompétence sur les derniers matchs de l’OL arbitrés. C’est clairement autre chose », « Est-ce la peine de jouer ? On connaît déjà le scénario catastrophique. Encore un qui nous vole chaque fois », « Il arbitre encore en ligue 1 après le match OM vs Stade de Reims ??? Ne changez rien surtout », « On n’est pas à l'abri qu'un stadier rentre sur le terrain pour tacler Neymar.... », « Bravo au PSG pour la victoire c’est mérité », les messages moqueurs se sont succédé et pas vraiment à la gloire de François Letexier, qui aura forcément le désir de faire oublier ces quolibets à l'occasion d'un match de Ligue 1 qui sera énormément suivi.