L1 : Le tifo de Lyon pourrait faire scandale...en Chine !

Dans : OL, Ligue 1.

Alors que la Ligue de Football Professionnel a programmé à 13h30 le match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes afin d'être mis en valeur en Chine, les Bad Gones ont réalisé un tifo qui risque de faire du bruit dans l'Empire du Milieu. En effet, le virage du Groupama Stadium s'est transformé en drapeau du Tibet avec la mention Free Tibet avant le coup d'envoi. Même si on imagine que ces images en direct ont probablement été censurées pour le marché chinois, où le cas du Tibet est un sujet très sensible, nul doute que du côté des autorités de la Chine on va demander à la LFP d'éviter ce genre d'intervention des supporters à l'avenir si la L1 veut conserver sa visibilité.