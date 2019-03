L1 : Le Préfet interdit au match OL-Montpellier d'être joué le 16 mars

Dans : OL, Ligue 1, MHSC.

Ce lundi après-midi, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet du Rhône a pris un arrêté afin d'interdire le déroulement du match de la 29e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et Montpellier à sa date initiale, à savoir ce samedi à 17h au Groupama Stadium. Pour justifier sa décision, le représentant de l'Etat rappelle qu'une manifestation des Gilets Jaunes est prévue encore une fois samedi prochain dans la capitale des Gaules et que les forces de l'ordre ne pourront pas se dédoubler en assurant en même temps la sécurité du centre-ville et celui du stade basé à Décines. La LFP va devoir tenir compte de cet arrêté préfectoral et elle devra donc déplacer cette rencontre. On parle déjà d'un report de 24 heures.