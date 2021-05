L1 : La LFP cogne sur Geubbels, 1 match pour Marcelo et De Sciglio

Dans : OL, Monaco.

La commission de discipline de la LFP n'a pas mis dans le même panier les 4 joueurs expulsés après la fin du match Monaco-OL. Lyon échappe au pire, mais pas l'ASM.

Du côté de Monaco et Lyon on attendait avec impatience la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel qui se penchait ce mercredi soir sur les incidents du récent match entre les deux clubs. Après le coup de sifflet final, une bousculade avait éclaté, et Clément Turpin avait expulsé quatre joueurs, Willem Geubbels et Pietro Pellegri du côté de Monaco, et Marcelo et Mattia de Sciglio pour Lyon, l'OL ayant déjà perdu Maxence Caqueret, expulsé en cours de match.

Le gendarme du football a considéré que les trois joueurs lyonnais méritaient le match automatique de suspension, et l’OL devra donc se passer de Marcelo, De Sciglio et Caqueret contre Lorient le week-end prochain. Et c'est tout. Mais pour les deux joueurs de Monaco la suspension est plus rude. Willem Geubbels a en effet pris trois matchs, tandis que Pietro Pellegri est lui suspendu deux matchs.