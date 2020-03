L1 : La LFP met KO Aulas et son fantasme européen !

Dans : OL.

Réagissant aux propos de Jean-Michel Aulas, la présidente de la Ligue de Football Professionnel a balayée la suggestion osée du président de l'Olympique Lyonnais.

Quelques heures après les déclarations de Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Monde, Nathalie Boy de la Tour était invitée de BeInSports. Et la présidente de la Ligue de Football Professionnel, que l’on dit pourtant proche du patron de l’Olympique Lyonnais, n’a pas caché son mécontentement de voir que Jean-Michel Aulas se livrait à ce genre de jeu. Pour la patronne de la LFP, la suggestion de faire une saison blanche et de reprendre le classement de l’an dernier n’est pas du tout envisagée et ne l’a jamais été. Du côté de la Ligue, on pense que les championnats de L1 et L2 iront jusqu’au bout.

Et Nathalie Boy de la Tour de vider son sac. « Je le dis, ce ne sera pas la décision d’une seule personne, le football c’est la solidarité entre les 40 clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et les acteurs du foot. Les paroles de Jean-Michel Aulas n’engagent que lui, cette solution est peut-être la solution qu’il appelle de ses vœux, mais qui n’est pas celle qui est arrêtée par le conseil d’administration de la LFP. Cela n’a même pas été abordé. Franchement, on en n’est absolument pas là, il y a des solutions alternatives, mais je suis persuadée qu’on ira au bout de notre championnat. Et on se donne les moyens d’y parvenir. On peut faire jouer des matchs plusieurs fois par semaine, et c’est cette solution qu’on privilégie (…) Et surtout, il est trop tôt de se préoccuper de tout cela, la priorité c’est la santé de nos concitoyens. Mais je ne peux pas prévoir les événements sanitaires. A la Ligue on considère que le championnat ira au bout », a prévenu la patronne de la Ligue de Football Professionnel.