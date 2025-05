L'UEFA menace l'OL, ça va taper très fort

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'UEFA ne rigole plus avec l'Olympique Lyonnais, et demande des comptes au club de John Textor. Le risque d'exclusion des Coupes d'Europe est réel si l'Américain n'y met pas du sien.

Très mal parti pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine avec sa défaite à domicile face à Lens qui fait très mauvais genre, l’Olympique Lyonnais a néanmoins de réelles chances de continuer à fréquenter l’Europe en cas de classement dans le Top6, voire la 7e place si le PSG venait à remporter la Coupe de France. Mais encore faut-il être autorisé à y participer. Après la DNCG pour sa gestion financière, la FIFA pour le non paiement de certaines indemnités de formation, c’est l’UEFA qui s’attaque au dossier lyonnais. En cause, le fameux fair-play financier avec lequel le club de John Textor n’est pas en règle.

L'OL exclu des Coupes d'Europe ?

Les sanctions peuvent être draconiennes, surtout que l’instance européenne n’apprécie pas du tout la vie à crédit que l’OL tient, avec la vente de tous ses atouts financiers en dehors du stade - pour le moment - depuis l’arrivée de John Textor. Le club rhodanien a ainsi confirmé à L’Equipe une rencontre avec les dirigeants de l’UEFA ce mercredi, pendant que le propriétaire américain était à Paris, afin de discuter d’un arrangement pour éviter de voir les foudres du fair-play financier s’abattre sur lui. Cela pourrait donner lieu à une grosse amende et des mesures restrictives afin d’éviter un jugement « d’une très grande fermeté » selon les propos de L’Equipe.

🎙 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 avant #ASMOL par @trainline_fr 🎙



🗨 @nico_taglia et Paulo Fonseca se présenteront devant les journalistes ce jeudi à partir de 12h30 🔴🔵



📱💻 À partir de 13h30 sur @OLPLAY_Officiel & YouTube 👉 https://t.co/xbgtewe5CH pic.twitter.com/1NwzJqIxGm — Olympique Lyonnais (@OL) May 8, 2025

Une dernière chance pour concilier donc avant que l’UEFA ne tape directement l’OL et l’empêche possiblement de participer aux prochaines compétitions. Cela est déjà arrivé à des clubs, notamment en Turquie et en Italie, et cela n’a pas toujours été levé en appel ou après règlement des pénalités. Il serait donc de bon ton que John Textor règle cette affaire, sous peine de mettre réellement l’avenir de son club en grand danger avec tous les combats juridiques et financiers qui se profilent pour ce mois de mai.