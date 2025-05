L'UEFA colle une énorme amende à l'Olympique Lyonnais

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Déjà dans le dur après la défaite face au RC Lens, l'Olympique Lyonnais a appris ce lundi que l'UEFA lui infligeait une amende pour ne pas avoir payé différentes factures.

C'est un classement dont l'OL se serait bien passé d'être le leader. Dans un communiqué, l'UEFA a en effet annoncé que treize clubs européens étaient condamnés à des amendes, et que l'équipe la plus sévèrement sanctionnée était l'Olympique Lyonnais avec 200.000 euros à régler à l'instance qui gère le football continental. Cette sanction financière, qui arrive au pire moment pour le club de John Textor, est due à un constat fait par le gendarme financier de l'UEFA qui a constaté que l'OL avait « des dettes impayées envers d'autres clubs, des employés et/ou des autorités sociales et fiscales. »

L'UEFA frappe Lyon au porte-monnaie

Heureusement, l'Olympique Lyonnais n'est pas soumis à des sanctions sportives, car des clubs également fautifs, mais sur une plus longue durée, sont exclus avec sursis de la participation aux prochaines coupes européennes. Afin d'échapper à un possible durcissement de sa sanction, l'OL va devoir rapidement régler cette amende, et ses dettes impayées dont on ne connait pas précisément les détails. Pour l'instant, le club de John Textor n'a pas réagi à ce communiqué de l'UEFA.