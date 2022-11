L'OM confirme, l’OL est trop faible pour le top 6

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Battu à Marseille (1-0) dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1, Lyon n’a jamais été en mesure d’inquiéter les Marseillais. L’équipe entraînée par Laurent Blanc confirme ainsi son incapacité à dominer les clubs bien classés en championnat.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Olympico n’a pas tenu ses promesses. Cette affiche souvent riche en spectacle nous a cette fois offert une rencontre décevante, surtout du côté de l’Olympique Lyonnais. Les Gones restaient pourtant sur deux victoires consécutives et montraient un meilleur visage depuis leur changement d’entraîneur. Autant dire que Laurent Blanc ne s’attendait pas à voir son équipe passer totalement à côté de sa première période à Marseille.

Au retour de Marseille le constat est là: Laurent Blanc est devant un chantier énorme. L'OL a rarement été aussi inoffensif au Vélodrome. Pour accrocher un podium il faudra un style. Blanc part de loin: l'OL ne compte aucun succès contre les 6 premiers. Constat implacable. — Christian Lanier (@levinhabrsil) November 7, 2022

Le successeur de Peter Bosz devra tirer les enseignements de cette contre-performance qui confirme les limites de sa formation. En effet, l'Olympique Lyonnais vient d’enregistrer sa sixième défaite de la saison. Six revers tous concédés contre les six premiers de Ligue 1, à savoir le Paris Saint-Germain (0-1), le Racing Club de Lens (1-0), le Stade Rennais (3-2), l’Olympique de Marseille (1-0), l’AS Monaco (2-1) et le FC Lorient (3-1). La statistique n’est pas due au hasard. Elle témoigne du niveau insuffisant de l’Olympique Lyonnais qui, pour le moment, n’a pas les moyens de jouer les premiers rôles en championnat.

Du travail pour Laurent Blanc

On voit mal comment le club rhodanien pourrait se mêler à la lutte pour le podium sans même être capable d’accrocher les meilleures équipes de Ligue 1. C’est dire le travail qui attend Laurent Blanc, notamment pendant la trêve Coupe du monde qui débute dans une semaine. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a déjà indiqué qu’il souhaitait en profiter pour remettre son équipe à niveau sur le plan physique. Mais après l’Olympico, le technicien a pu s’apercevoir que le problème ne concernait pas seulement ce domaine.