L'OL victime du LOSC, Laurent Blanc va tout changer !

Par Mehdi Lunay

Plus que tout autre club de Ligue 1, Lille est la bête noire de l'OL ces dernières années. Les victoires lyonnaises sont très rares dans leurs confrontations. Heureusement, Laurent Blanc a des statistiques bien plus favorables face aux Dogues.

Dimanche soir, l'OL aura un vrai test à passer et celui-ci s'annonce particulièrement périlleux. Huitièmes, les Lyonnais défient le LOSC sixième et en pleine forme. Les Nordistes restent sur trois succès d'affilée en Ligue 1 dont une victoire spectaculaire sur Monaco 4-3 le week-end dernier. Paulo Fonseca a réussi à mettre son empreinte sur le jeu lillois, plus offensif que jamais. Face à la bande de Jonathan David, l'OL n'aura pas la tâche facile d'autant que le LOSC ne réussit que trop rarement aux Gones ces derniers temps.

Blanc ne perd presque jamais face à Lille

En effet, les statistiques parlent d'elles-mêmes. L'OL n'a plus battu le LOSC depuis 11 matchs en Ligue 1, soient six défaites pour cinq résultats nuls. Le dernier succès lyonnais remonte au 18 novembre 2016, 1-0 au stade Pierre-Mauroy avec un but de Maxwell Cornet. Pire, à domicile, les Lyonnais n'ont plus connu le succès depuis octobre 2014. Alexandre Lacazette, de retour cette saison, avait planté un triplé pour un succès net 3-0. Lille n'a ainsi jamais perdu au Groupama Stadium en Ligue 1.

Laurent Blanc contre le LOSC (en tant qu'entraineur)



15 matchs (Bordeaux puis PSG) :

7V

5N

2D



+ une rumeur de transfert lors d'un parcours de golf à Merignies ⛳ pic.twitter.com/1vYCaO8IWj — Statilosc (@Statilosc) October 30, 2022

De quoi craindre une nouvelle désillusion pour l'OL. Fort heureusement, avec Laurent Blanc les Lyonnais ont trouvé l'homme idéal pour dompter les Dogues. Le nouvel entraîneur de l'OL a un bilan solide face aux Lillois. En 15 matchs comme coach de Bordeaux et du PSG, il a triomphé sept fois pour cinq nuls et seulement deux défaites. Ces deux échecs sont survenus avec les Girondins en août 2008 et le 8 novembre 2009, les deux fois dans le Nord. Au-delà du renouveau tactique insufflé par Laurent Blanc, l'OL peut vraiment aborder plus serein son rendez-vous avec Lille ce dimanche soir.