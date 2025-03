L'OL victime d'un complot, il lance une giga polémique

Dans : OL.

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL a pris le meilleur sur le Stade Brestois. Encore une fois, les Gones ont dû faire avec une réserve émise par le club breton concernant la présence sur la feuille de match de Thiago Almada.

L'OL a remis la marche avant en Ligue 1 ce dimanche au Groupama Stadium en battant le Stade Brestois. Une victoire 2 buts à 1 qui fera très certainement du bien pour la confiance des Gones. Les hommes de Paulo Fonseca reviennent sur les équipes de tête et peuvent légitimement croire en leurs chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions, même si la route s'annonce encore longue. L'OL devra pouvoir compter sur ses meilleurs éléments, dont fait désormais partie Thiago Almada. Mais la récente venue du champion du monde argentin ne plait pas à tout le monde en Ligue 1. Beaucoup d'équipes ne valident pas sa venue en prêt à Lyon alors que le club rhodanien était interdit de recrutement cet hiver. De ce fait, pas mal de réserves ont déjà été émises. Agaçant pour Laurent Prud'homme, directeur général de l'Olympique lyonnais.

L'OL n'en peut plus

En marge de la réception de Brest ce dimanche, Prud'homme a en plus donné sur DAZN l'identité de la personne responsable selon lui de cette vague de réserves à l'encontre des Gones : « Les réserves ? Je vais être franc, au début ça nous amusait. Aujourd'hui, on a eu la surprise d'apprendre que Brest avait déposé une réserve. Toulouse, Reims, Brest, Paris l'ont fait mais pas Montpellier et Marseille et on les remercie pour ça. Damien Comolli était venu nous voir tout gêné pour nous dire qu'il n'avait pas le choix car il avait reçu un coup de fil de Jean-Pierre Caillot, qui lui avait fait un tuto pour déposer une réserve. La DNCG nous a autorisé à faire des prêts gratuits malgré l'interdiction de recrutement pour remplacer des joueurs partis, en donnant un salaire moins élevé. Je ne sais pas pourquoi ils font ça.

Le président de Lens avait parlé de clique. On devrait avoir de la solidarité entre clubs. Le faire contre un ou deux clubs c'est de l'acharnement. Lorsque le président de Reims qui est le représentant des clubs à la LFP le fait je trouve ça dommage ». A noter que Laurent Prud'homme souhaite plus que jamais que Vincent Labrune arrête cette tendance et demande aux clubs d'arrêter avec leurs réserves.