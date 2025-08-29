L'OL veut s'offrir un buteur de l'Inter

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a décidé de vendre Georges Mikautadze afin de pouvoir encaisser plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour le remplacer ou l'épauler s'il restait à Lyon, l'OL multiplie les pistes, et l'une mène à Mehdi Taremi, l'attaquant iranien de l'Inter.

Les supporters lyonnais n'y croyaient pas trop lorsque les premières rumeurs sur un possible départ de Georges Mikautadze sont sorties mardi soir, mais c'est désormais très clair, les dirigeants de l'OL ne refuseront pas une grosse offre pour leur buteur fétiche. Au moment où l'on évoque l'intérêt du club saoudien de NEOM et de Villarreal pour l'international géorgien, Fabrizio Romano révèle que les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont contacté l'Inter. But de cette discussion avec le club milanais, la possibilite de faire signer Mehdi Taremi, le buteur international iranien de 33 ans qui sera en fin de contrat dans deux ans. Attaquant très expérimenté, il compte 94 sélections et 56 buts avec l'équipe d'Iran, Mehdi Taremi est annoncé sur le départ du côté de l'Inter et l'OL pense que cela est un bon choix pour renforcer son attaque.

Mehdi Taremi le futur buteur de l'OL ?

🚨🔴🔵 EXCL: Olympique Lyon made an enquiry today for Mehdi Taremi as he’s set to leave Inter.



Olympiacos remain also in active talks with the Iranian striker. 🇮🇷

L'Olympique Lyonnais n'est cependant pas le seul club à avoir noué des discussions avec l'Inter au sujet de la possibilité de recruter Mehdi Taremi, puisque l'Olympiakos s'est également positionné sur celui qui s'était révélé sous le maillot du FC Porto. Le nom du PSV a aussi été évoqué pour Taremi. En 2024, le natif de Bushehr (Iran) avait rejoint librement le club milanais, mais il s'est contenté de bribes de matchs, marquant trois buts la saison passée. Évidemment, sur le papier, remplacer Georges Mikautadze par Mehdi Taremi ne paraît être l'affaire du siècle, mais s'il s'agit de trouver une doublure au buteur lyonnais, alors c'est un pari qui peut se comprendre.