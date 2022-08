L’OL veut remplacer Paqueta par un ancien Bleu

Pour compenser le départ imminent de Lucas Paqueta à West Ham, l’Olympique Lyonnais étudie une piste en Italie. D'après un journaliste local, le club rhodanien s’intéresse au Français Tiémoué Bakayoko, actuellement prêté par Chelsea au Milan AC.

L’Olympique Lyonnais aurait-il revu ses plans ? Malgré le transfert attendu de Lucas Paqueta à West Ham, en plus du possible départ d’Houssem Aouar, le club dirigé par Jean-Michel Aulas ne comptait pas réagir sur le marché des transferts. « Sur le poste de Lucas, on a des joueurs, il ne sera pas remplacé », confirmait l’entraîneur Peter Bosz en conférence de presse. Peut-être une manière de travailler en toute discrétion. Car en réalité, la direction rhodanienne étudie bien la possibilité de recruter un milieu de terrain.

Not only #Monza: #OlympiqueLyonnais have also shown interest in Tiemouè #Bakayoko, who can leave #ACMilan in the next days. #transfers https://t.co/Z9Qf5jzkNM