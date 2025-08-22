L'OL veut le virer, une surprise arrive

Dans : OL.

Sous contrat jusqu'en juin 2028, Mahamadou Diawara est proche de quitter l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain de 20 ans n'entre pas du tout dans les plans de Paulo Fonseca pour cette saison.

L'Olympique Lyonnais est dans l'obligation de réduire son train de vie après avoir frôlé la catastrophe au début de l'été. Cela passe logiquement par une épuration de son effectif, alors que de nombreux joueurs ont déjà plié bagages. Paulo Fonseca va devoir travailler avec un groupe restreint, composé en grande partie de jeunes joueurs à fort potentiel. Toutefois, les contours de l'effectif ne sont pas encore bien définis. Certains joueurs déjà présents avant n'entrent pas du tout dans les plans de l'entraineur lyonnais, lequel doit faire des choix forts. Et le prochain à en pâtir devrait être Mahamadou Diawara, lui qui n'a joué que 19 minutes en pré-saison et qui n'a même pas été convoqué pour le premier match de Ligue 1.

Mahamadou Diawara a plusieurs touches

Arrivé en provenance du Paris Saint-Germain en juillet 2023, le milieu de terrain né à Longjumeau n'a pas réussi à convaincre l'OL de le conserver. Son prêt plutôt convaincant passé au Havre lors de la deuxième partie de la saison dernière ne lui a visiblement pas permis de saisir sa chance à Lyon. Selon les informations de Bold.dk, le FC Copenhague surveille de près la situation du jeune Gone. Le journal numérique danois affirme que Mahamadou Diawara fait partie de la short-list du directeur sportif du club de la capitale danoise. Toutefois, aucune discussion concrète n'a eu lieu pour le moment, car il ne s'agit que d'un simple intérêt.

En parallèle, Mahamadou Diawara intéresse aussi vivement le Stade Brestois, qui le suit depuis plusieurs mois. Mais avec les récentes tensions issues du transfert avorté de Pierre Lees-Melou à l'OL, les relations entre les deux clubs sont très froides. Étant donné que le milieu de terrain de 20 ans n'a plus aucun avenir à Lyon, une décision devrait rapidement être trouvée pour lui permettre de trouver une porte de sortie et de rebondir ailleurs.