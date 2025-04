L'OL veut humilier l'ASSE avec une décision radicale

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais n'ont aucun droit à l'erreur dimanche soir dans un derby plus passionnant que jamais. Pour faire craquer son voisin, Paulo Fonseca a prévu de faire des choix qui peuvent donner des sueurs froides aux Verts.

Vae Victis, malheur aux vaincus. Ce dimanche, sur le coup de 23 heures, il y aura une équipe qui aura fait une énorme affaire, et l'autre une très mauvaise sur la pelouse de Geoffroy-Guichard où l'on imagine mal que le ASSE-OL se terminera par un score de parité. Tandis que Saint-Etienne peut recoller au Havre pour la place de barragiste, l'Olympique Lyonnais reviendrait à hauteur de Monaco à la troisième place de Ligue 1.

Autrement dit, l'enjeu est énorme, et pour cela Paulo Fonseca souhaite pouvoir rapidement assommer les Verts. Conscient que si lors des derniers matchs, les Stéphanois se sont montrés efficaces, notamment dimanche dernier face à Brest (3-3), l'entraîneur de l'OL a aussi vu que la défense de l'ASSE était très fragile. Alors, selon Hugo Guillemet, Lyon va aligner un onze qui offensivement fait très peur.

L'OL veut vite faire exploser la défense des Verts

Pour ce derby dans le Chaudron, Paulo Fonseca a prévu d'aligner Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze dès le coup d'envoi, tout cela avec Rayan Cherki en chef d'orchestre. L'idée est de rapidement mettre au supplice les défenseurs stéphanois, l'Olympique Lyonnais étant conscient que c'est le point faible de son rival. Avec Mikautadze et Lacazette, l'OL pèse tout de même 21 buts (12 pour le capitaine de Lyon et 9 pour l'attaquant géorgien), et si l'on ajoute un Rayan Cherki dans la forme de sa vie, on arrive à 21 buts. De quoi donner des sueurs froides à Eirik Horneland, conscient que son équipe a de sérieux soucis face à des attaquants survoltés, l'AS Saint-Etienne ayant pris un paquet d'énormes claques cette saison.