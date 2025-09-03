L’OL vend Mathieu Patouillet pour 3 millions d’euros

Dans : OL.

Dans les tuyaux depuis quelques heures, le départ de Mathieu Patouillet en Arabie Saoudite se confirme. L’OL va récupérer 3 millions d’euros dans la transaction.

Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean avait prévenu que le mercato n’était pas encore totalement terminé à l’OL. En effet, une arrivée surprise reste possible via un joker ou le recrutement d’un joueur libre. Mais surtout, quelques départs sont encore dans les tuyaux. Celui de Mahamadou Diawara par exemple, le milieu de terrain formé au PSG étant courtisé en Belgique. La situation de Mathieu Patouillet s’est également décantée ces dernières heures. Courtisé par Al-Hilal, le troisième gardien de l’Olympique Lyonnais va bel et bien rejoindre l’Arabie Saoudite.

C'est fait pour Mathieu Patouillet à Al-Hilal

🆕 𝗣𝗔𝗧𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗧 𝗔̀ 𝗔𝗟-𝗛𝗜𝗟𝗔𝗟



🚨 Mathieu Patouillet devrait rapporter environ 3M€ à l’OL pour son transfert vers Al Hilal !



Le compte spécialisé @hilalstuff, suivi par plus de 3 millions de followers, confirme la signature imminente du gardien prêté au FC Sochaux la saison dernière du côté d’Al-Hilal. L’opération va rapporter 3 millions d’euros à l’OL, qui aurait sans doute aimé conserver son gardien français, lequel est jugé par les spécialistes comme très prometteur. Mais avec l’excellent début de saison de Rémy Descamps et la signature de Dominik Greif, l’horizon semblait totalement bouché à court terme pour Mathieu Patouillet. Le gardien de 21 ans formé à l’OL a donc fait le choix d’accepter l’offre saoudienne. Un départ que les supporters espèrent ne pas trop regretter dans quelques mois. En attendant, c’est de nouveau de l’argent frais qui entre dans les caisses lyonnais alors que le club rhodanien a déjà vendu, avant ce deal, pour 105 millions d’euros d’après les chiffres officiels.