L'OL vend Islamdine Halifa avec un énorme bonus

L’OL a informé ce dimanche en fin de soirée du départ de son milieu de terrain Islamdine Halifa au Red Star en Ligue 2. Le club rhodanien ne touchera aucune indemnité pour ce transfert, mais récupèrera 40% sur le prochain transfert de son joueur de 20 ans. « L'Olympique Lyonnais informe du départ de son milieu de terrain Islamdine Halifa au Red Star (Ligue 2), sans indemnité fixe mais avec un intéressement de 40% sur un éventuel futur transfert. Prêté la saison passée au RWDM Brussels, Halifa a notamment remporté la Coupe Gambardella avec l’OL en 2022. Le cub lui souhaite une bonne continuation » écrit le club rhodanien sur son site officiel.
Derniers commentaires
- L'OL adore ce défenseur de Ligue 1 à 10 METu a pas compris
- L'OL adore ce défenseur de Ligue 1 à 10 MEA personne
- L'OM s'enflamme pour son phénomène Robinio VazOui il a encore un an pour s'étoffer. Mais...
- OM : Le vestiaire sème la zizanie sur le cas RabiotToi aussi bonne journée et on remerciera...
- OL : Fofana au PSG, le coup de folie du mercatoAh moi j essaye de dialoguer poliment? J...
- OL : Fofana au PSG, le coup de folie du mercatoVous nous le prêtez dans la foulée et on...
- L'OL redoute le pire pour Malick FofanaDans 8 jours... Foot01 et les autres merdias...
