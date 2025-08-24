L'OL vend Islamdine Halifa avec un énorme bonus

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a informé ce dimanche en fin de soirée du départ de son milieu de terrain Islamdine Halifa au Red Star en Ligue 2. Le club rhodanien ne touchera aucune indemnité pour ce transfert, mais récupèrera 40% sur le prochain transfert de son joueur de 20 ans. « L'Olympique Lyonnais informe du départ de son milieu de terrain Islamdine Halifa au Red Star (Ligue 2), sans indemnité fixe mais avec un intéressement de 40% sur un éventuel futur transfert. Prêté la saison passée au RWDM Brussels, Halifa a notamment remporté la Coupe Gambardella avec l’OL en 2022. Le cub lui souhaite une bonne continuation » écrit le club rhodanien sur son site officiel.